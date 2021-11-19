Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta yarın oynanacak Hatayspor-Antalyaspor ile mücadelesi ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta heyecanı yarın, pazar ve pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Hatayspor, Antalyaspor’u ağırlayacak. Haftanın önemli müsabakasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Beşiktaş da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Lider Trabzonspor ise evinde Gaziantep FK ile oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de haftanın programı şöyle:
Yarın
13.30 A. Hatayspor - F. T. Antalyaspor
16.00 GZT Giresunspor - Ö. K. Yeni Malatyaspor
16.00 Medipol Başakşehir - D.G. Sivasspor
19.00 A. Alanyaspor - Beşiktaş
21 Kasım Pazar
13.30 Kasımpaşa - V. Fatih Karagümrük
16.00 İ. H. Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 Altay - Adana Demirspor
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe
22 Kasım Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
20.00 Y. Kayserispor - Göztepe