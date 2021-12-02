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Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı

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Spor Toto Süper Lig’in 15. haftası yarın Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı
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Spor Toto Süper Lig’in 15. haftası yarın Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı yarın, 4, 5 ve 6 Aralık’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, Beşiktaş’ı ağırlayacak. Lider Trabzonspor, Adana Demirspor ile sahasında mücadele edecek. Galatasaray, Altay’ı; Fenerbahçe de Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

Süper Lig’de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

4 Aralık Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor - D.G. Sivasspor

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor

19.00 Galatasaray - Altay

5 Aralık Pazar

13.30 Y. Kayserispor - F.T. Antalyaspor

16.00 A. Hatayspor - Medipol Başakşehir

16.00 GZT Giresunspor - V. Fatih Karagümrük

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

6 Aralık Pazartesi

20.00 İ.H. Konyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

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