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Spor Toto Süper Lig’de 16. hafta heyecanı

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Spor Toto Süper Lig’in 16. haftası yarın oynanacak Altay-Hatayspor maçı ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 16. hafta heyecanı
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Spor Toto Süper Lig’in 16. haftası yarın oynanacak Altay-Hatayspor maçı ile başlayacak.

Süper Lig’de 16. hafta heyecanı yarın, 11, 12 ve 13 Aralık’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Altay, Hatayspor’u ağırlayacak. Lider Trabzonspor da Antalyaspor’a konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Haftanın son gününde Galatasaray, Sivasspor ile Fenerbahçe de Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de 16. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Altay - A. Hatayspor

11 Aralık Cumartesi

13.30 V. Fatih Karagümrük - İ. H. Konyaspor

16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe

19.00 F. T. Antalyaspor - Trabzonspor

12 Aralık Pazar

13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor

16.00 Ö. K. Yeni Malatyaspor - A. Alanyaspor

19.00 Beşiktaş - Y. Kayserispor

13 Aralık Pazartesi

18.00 D. G. Sivasspor - Galatasaray

20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe

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