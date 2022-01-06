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Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta heyecanı

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Spor Toto Süper Lig’de ligin ikinci yarısı Trabzonspor-Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta heyecanı
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Spor Toto Süper Lig’de ligin ikinci yarısı Trabzonspor-Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ikinci yarısında heyecan yarın, 8, 9 ve 10 Ocak’ta oynanacak maçlarla başlayacak. 20. haftanın açılış mücadelesinde lider Trabzonspor, Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Galatasaray evinde Giresunspor ile, Beşiktaş da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Adana Demirspor’u ağırlayacak.

Süper Lig’de 20. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Trabzonspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor

8 Ocak Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - V. Fatih Karagümrük

16.00 A. Alanyaspor - Medipol Başakşehir

16.00 Kasımpaşa - A. Hatayspor

19.00 Galatasaray - GZT Giresunspor

9 Ocak Pazar

13.30 İ.H. Konyaspor - D.G. Sivasspor

16.00 Y. Kayserispor - Altay

16.00 Göztepe - F.T. Antalyaspor

19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

10 Ocak Pazartesi

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20.00 Fenerbahçe - Adana Demirspor

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