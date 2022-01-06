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Spor Toto Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri açıklandı

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında yarın, 8 Ocak Cumartesi, 9 Ocak Pazar ve 10 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi. TFF’den yapılan açıklamada, 20. haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Trabzonspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

8 Ocak Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - V. Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

16.00 A. Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Kasımpaşa - A. Hatayspor: Sarper Barış Saka

19.00 Galatasaray - GZT Giresunspor: Arda Kardeşler

9 Ocak Pazar

13.30 Konyaspor - Sivasspor: Cüneyt Çakır

16.00 Kayserispor - Altay: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Göztepe - Antalyaspor: Hüseyin Göçek

19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

10 Ocak Pazartesi

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20.00 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

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