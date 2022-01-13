Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta heyecanı yarın, 15 Ocak ve 16 Ocak’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, bu haftaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig’de 21. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Göztepe: Cüneyt Çakır
15 Ocak Cumartesi
13.30 Adana Demirspor - Y. Kayserispor: Sarper Barış Saka
16.00 V. Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 D. G. Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 F. T. Antalyaspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
16 Ocak Pazar
13.30 Altay - A. Alanyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 GZT Giresunspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 A. Hatayspor - Galatasaray: Erkan Özdamar