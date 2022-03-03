Spor Toto Süper Lig’de 4 maçın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında yarın ve cumartesi günü yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
5 Mart Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan