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Spor Toto Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

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Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Süper Lig’in 15. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Mete Kalkavan

4 Aralık Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor - D.G. Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Altay: Cüneyt Çakır

5 Aralık Pazar

13.30 Y. Kayserispor - F.T. Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 A. Hatayspor - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 GZT Giresunspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

6 Aralık Pazartesi

20.00 İ.H. Konyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

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