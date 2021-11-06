Sporcularından hocalarına doğum günü sürprizi

Bugüne kadar Mili takıma gönderilen sporcular haricinde yüzlerce şampiyon yetiştiren ve hali hazırda 1000’in üzerinde sporcu ile antrenmanlarını sürdüren Cem Soydaş’a sporcuları dün akşamki antrenman öncesinde sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. “Cem Hoca kahramanımızsınız” pankartları ve veli ve sporcularının alkışlarıyla salonu giren Soydaş, yapılan bu sürpriz karşısında sporcu ve velilerine teşekkür ederek “Ben bu işi hiçbir zaman ticaret için yapmadım. Yapamazsın denilen her şeyi yaptım.250 kişi antrenman yaptığım günlerde oldu. Gücümü hep siz değerli velilerden aldım. Beni bugün mutlu ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim “dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2021, 15:59