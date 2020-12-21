Sporda 2020’nin en iyileri belirlendi

Türkiye’yi temsil eden sporcular, antrenörler, kulüpler ve yöneticilerin başarılarına göre verilen ’Bakırköy Ata Spor Kulübü Sporun Enleri’ ödüllerinde kazananlar açıklandı.

Bakırköy Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Bakırköy Ata Spor Kulübü Sporun Enleri’nde ödül alan sporcular yapılan basın toplantısıyla belli oldu. Düzenlenen toplantıya Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, Bakırköy Belediyesi Başkanvekili Mahir Çelik ve Bakırköy Ata Spor Kulübü Genel Müdürü Yusuf Garip katılım gösterdi. İlk olarak açıklamalarda bulunan Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, “Geçtiğimiz yıl çok güzel bir ortamda, örnek olacak şekilde düzenlediğimiz ‘Sporun enleri’ bizleri de çok mutlu etti. Bu sene de ondan daha güzelini düzenlemeyi planladık ama sizler de takdir edersiniz ki insanlık olarak çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Bu yıl bunun devamını bu şekilde yapmayı planladık. Bu süreçte jüri üyelerimiz büyük bir hassasiyet gösterdiler. Umarım temelde de amaçlamış olduğumuz gibi bu ödüller Türk sporunu, şampiyon olacak gençleri motive eder; başarılı olan spor adamlarının, sporcularımızın da bu başarısına ışık tutmuş oluruz” şeklinde konuştu.

Bakırköy Belediyesi Başkanvekili Mahir Çelik ise, “Bakırköy Ata Spor Kulübü ve Bakırköy Belediyesi’nin birlikte düzenlemiş olduğu ‘Sporun enleri’ programında, başta seçici kurul olmak üzere tüm yönetici arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Genel Müdürü Yusuf Garip de başarılı işlere imza attıkça mutlu olduklarını ifade ederek, "Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Ata Spor Kulübü, yıllardır pek çok projede birliktelik sağlıyor. Buradan çok güzel ve başarılı işler ortaya çıktıkça, bizler de çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

’Bakırköy Ata Spor Kulübü Sporun Enleri’ yarışmasının koordinatörü Sait Babaoğlu başkanlığında belirlediği adaylar arasından yılın futbolcusu Yusuf Yazıcı, yılın en iyi futbol takımı Başakşehir oldu. Yılın en iyi sporcuları; Emre Sakçı, Hatice Kübra İlgün, Sümeyye Boyacı, Fatma Uruk ve Cedi Osman olarak belirlenirken, Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımımız yılın en iyisi seçildi. Yılın en iyi çıkış yapan Federasyonu, Suat Çelen başkanlığındaki Türkiye Jimnastik Federasyonu oldu. Yılın antrenörleri ise Emre Sakçı’ya şampiyonluklar kazandıran Türker ve Bahar Oktay. Jüri özel ödülü ırkçılık konusunda bir milat yaşatan Pierre Webo’ya gitti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ile Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş spora ve sporcuya hizmetlerinden dolayı ;’Spor İnsanı’ seçildiler. Yılın en iyi projesi 3 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin Başkanları Ahmet Nur Çebi, Ali Koç ve Mustafa Cengiz’in, Pamir Bebek’in tedavisi için başlattıkları yardım kampanyası oldu.

Jüri ayrıca; 9 yıl sonra Formula 1 yarışlarının yeniden İstanbul’a gelmesini sağlayan İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak, spora katıları ve başarılarından dolayı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mansur Güneş, Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği Başkanı Şenol Güneş, Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Amasya Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı M. Rıdvan Fadıloğlu’nu da ödüle layık gördü.

Mustafa Cengiz: “Bir SMA Vakfı kurulmasını istirham ediyorum”

Yılın en iyi birlikteliği 3 büyüklerin Pamir Bebek’in tedavisi için başlattıkları yardım kampanyası olurken, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de bu konuda seçici kurula video göndererek, şu ifadeleri kullandı:

“Çok değerli Bakırköy Belediye Başkanı sevgili Bülent Kerimoğlu ve sevgili Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanımız Prof. Dr. Murat Bülbül’e çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizin gibi insanların bu tip etkinlikleri düzenlediği için toplum adına, Galatasaray değil Türkiye olarak sizlere çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Özellikle SMA hastalarına duyduğunuz ilgi, onların iyileşmesi için yapacağınız katkı ve buna beni layık görmeniz beni çok duygulandırdı. Nasıl Kalp Vakfı, Böbrek Vakfı varsa, bir SMA vakfı derneği kurulmasını istirham ediyorum ve SMA hastalarına, yavrularımıza şifa getirmesini diliyorum. Başkanlarımızı bir kez daha kutluyorum.”

Yusuf Yazıcı: “Ödül alan tüm sporcuları kutluyorum”

Fransa takımlarından Lille’de forma giyen ve Avrupa’da hat-trick yaparak tüm Türkiye’yi gururlandıran milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa’dan gönderdiği videoda, "2020 sporun enleri ödül töreninde beni yılın sporcusu seçen jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Diğer ödül kazanan sporcuları da tebrik ediyorum. 2021’in daha sağlıklı, huzurlu, mutlu şekilde bir yıl olmasını temenni diyorum. Tekrardan teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Okan Buruk: “Bunu hak etmek için çok çalıştık”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da videolu mesajında şunları söyledi:

“Bize verdiğiniz bu değer, bu ödül için Bakırköy Ata Spor Kulübü’ne teşekkür ediyorum. Bunu hak etmek için çok çalıştık, inşallah bundan sonraki yıllarda da aynı başarılı tekrar gösteririz. Hepinize çok teşekkürler.”

Cedi Osman: “Teşekkür ederim”

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli sporcu Cedi Osman:

"Bakırköy Ata Spor Kulübü’ne, beni yılın basketbolcusu ödülüne layık gördükleri için teşekkür ederim."

Vural Ak: “Ülkemiz adına 2020 yılının en değerli organizasyonu”

Formula 1 yarışlarının 9 yıl sonra İstanbul’a gelmesini sağlayan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da, "Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği yılın enleri ödül töreninde, jüri özel ödülünü almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu ödülü, ülkemiz adına 2020 yılının en kıymetli organizasyonu olan, yüksek başarıyla organize ettiğimiz Formula 1 yarışlarından dolayı almaktan da ayrıca çok mutlu etti. Ata Spor Kulübü’ne, tüm yöneticilerine ve kıymetli jüri üyelerine şahsım ve Intercity adına çok teşekkür ederim" cümlelerine yer verdi.

Emre Sakçı: “Değerli jüri üyelerine teşekkür ederim"

Fenerbahçe Spor Kulübü milli yüzücüsü Emre Sakçı, aldığı ödülle ilgili, "Beni bu ödüle layık gören Ata spor Kulübü’ne değerli jüri üyelerine çok teşekkür ederim" dedi.

Türker Oktay: “Bizleri gururlandırdı”

Yüzme Milli Takımlar Antrenörü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Şubesi Teknik Direktörü Türker Oktay, "Bildiğiniz gibi sporcum Emre Sakçı, yüzme branşında 3 tane Avrupa rekoru kırarak hem Türkiye’yi hem de bizleri gururlandırdı. Bu bağlamda beni yılın antrenörü ödülüne layık gören Bakırköy Ata Spor Kulübü’ne ve tüm jüri üyelerine buradan teşekkür etmek istiyorum." İfadelerini kullanırken, Emre Sakçı’nın bir diğer antrenörü Türkiye Yüzme Milli Takım Antrenörü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Antrenörü Bahar Oktay ise "Ülkemize kazandırdığımız başarılar için çok gururluyum. Bakırköy Ata spor Kulübü’ne ve bizleri bu ödüle layık gören jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Fatma Uruk: “Sportif hayatımın ilk ödülü”

Dünya rekortmeni serbest dalışçı Fatma Uruk aldığı ilk ödül olduğunu hatırlatarak, "2020 benim için zor olduğu kadar, başarılı ve de anlamlı bir yıldı. Dolayısıyla bu ödülün bu sene gelmiş olması benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Aynı zamanda bir önemi daha var; Sportif hayatımın ilk ödülü olarak tarihe geçti. Bu nedenle Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün değerli yöneticilerine ve tüm jüri üyelerine bu ödüle beni layık gördükleri için teşekkür ediyorum ve söz veriyorum; Türkiye’ye döndüğümde yeni ödüllerle, yeni rekorlarla tekrar görüşeceğiz" dedi.

Bakırköy Ata Spor Kulübü ve jüri üyelerinin belirlediği 2020 yılının en iyileri arasında spor medyasının çalışmaları da ödüllendirildi.

Seçici Kurul Başkanı Bakırköy Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Sait Babaoğlu’nun basın toplantısında açıkladığı isimler şöyle:

Yılın Spor İnsanı

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu (Gençlik ve Spor Bakanı)

Lütfü Savaş (Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı)

Yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

(Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, iki yaşına gelmeden yurt dışında tedavi olması gereken SMA hastası Pamir bebek için başlattıkları yardım organizasyonu)

Yılın en iyi futbolcusu

Yusuf Yazıcı

Yılın en iyi futbol takımı

Başakşehir Futbol Kulübü

Yılın en iyi takımı

Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı

Kamelia Dunavska (Antrenör), Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar, Defne Alpaslan, İrem Okçun (Oyuncular)

Yılın en iyi çıkış yapan federasyonu

Türkiye Cimnastik Federasyonu

Yılın en iyi erkek sporcusu

Emre Sakçı

Yılın en iyi kadın sporcusu

Hatice Kübra İlgün

Osman Çullu Özel ödülü

Sümeyye Boyacı

Yılın en iyi antrenör ödülü

Türker Oktay- Bahar Oktay

Yılın en iyi basketbolcusu

Cedi Osman

2020 yılı en iyi çıkış yapan sporcusu

Oğulcan Baykan

Yılın en iyi spor kulübü

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

Yılın fair-play ödülü

Mehmet Küçükdurmuş

(Alanya Kestelspor - Yatağanspor maçında gol pozisyonuna giren aynı zamanda gol krallığı yarışında lider olan Kestelsporlu Mehmet Küçükdurmuş, rakibi Yatağansporlu futbolcunun sakatlanması üzerine, topu taca atarak oyunu durdurması nedeniyle bu ödüle layık görüldü)

Bakırköy Ata Spor Kulübü Özel Ödülü

Pierre Webo

(8 Aralık’ta Paris Saint-Germain - Başakşehir maçında ırkçılığa karşı direnişi futbol sahasında başlattığı için)

JAÜ

FATMA Uruk - Milli serbest dalışçı

NAZ Arıcı - Milli patenci

Prof. Dr. Burhanettin Hacıseferoğlu - İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü

Şenol Güneş - Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği Başkanı

Adem Murat Yücel - Alanya Belediye Başkanı

Ali Vural Ak - Intercity Rent A Car Başkanı

Alp Kargı - Merzifon Belediye Başkanı

Rıdvan Fadıloğlu - Şehitkamil Belediye Başkanı

Yılın Spora Hizmet Ödülü ILIN SPORA HİZMET ÖDÜLÜ:

Mansur Güneş - İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı

Yılın spor yöneticisi

Renay Onur- Spor İstanbul Genel Müdürü

2020 Türk sporuna katkı ödülü

Mehmet İlker Aycı- THY Yönetim Kurulu Başkanı

Yaşam boyu ödülü

Halil Kılıçoğlu

Türk futboluna katkı ödülü

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan

Basım Ödülleri

En iyi spor spikeri: Emre Tilev (Tivibu)

En iyi spor web sayfası: Fatih Şamlıoğlu (Sporx Genel Yayın Yönetmeni)

En iyi spor gazetesi: Zeki Uzundurukan (Fotomaç Gazetesi)

En iyi spor sayfa tasarımı: Aslıhan Çil-Zafer Büyükavcı (Fanatik panaroma sayfası)

En iyi spor haberi: Yasin Yıldırım (Sözcü Gazetesi)

En iyi spor radyosu: Barış Ertül (Radyospor Genel Yayın Yönetmeni)

En iyi spor yazarı: Kemal Belgin (Türkiye Gazetesi)

En iyi spor kanalı: TRT Spor - Mehmet Buğra Şahin

En iyi spor programı: 90 A - Cüneyt Şen

En iyi spor röportajı: NTV - Kırılma Noktası - Emek Ege (Volkan Demirel röportajı)

Spora yer veren haber kanalı ödülü: Nazlı Çelik - Star TV