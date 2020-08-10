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Sporda ve Yaşamda Fair Play kitabı çıktı

TMOK FAİR KOMİSYONU RAPORTÖRÜ REMZİ YILMAZ, TÜRKİYE'DE 1982 YILINDAN BU YANA TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ (TMOK) ÇATISI ALTINDA YÜRÜTÜLEN FAİR PLAY ÇALIŞMALARININ ARŞİVİNİ OLUŞTURAN SPORDA VE YAŞAMDA FAİR PLAY KİTABINI ÇIKARDI.

Sporda ve Yaşamda Fair Play kitabı çıktı

TMOK Fair Komisyonu Raportörü Remzi Yılmaz, Türkiye’de 1982 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) çatısı altında yürütülen Fair Play çalışmalarının arşivini oluşturan Sporda ve Yaşamda Fair Play kitabını çıkardı.

Sporda ve Yaşamda Fair Play kitabı geçtiğimiz günlerde basılarak TMOK’un kitaplığına teslim edildi. Mardinli iş adamı Mehmet Samsa’nın desteğiyle basılan kitap, üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri ve BESYO öğrencilerine, Fair Play Kervanı kapsamında düzenlenen paneller sırasında ücretsiz olarak dağıtılacak.

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