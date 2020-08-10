Sporda ve Yaşamda Fair Play kitabı geçtiğimiz günlerde basılarak TMOK’un kitaplığına teslim edildi. Mardinli iş adamı Mehmet Samsa’nın desteğiyle basılan kitap, üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri ve BESYO öğrencilerine, Fair Play Kervanı kapsamında düzenlenen paneller sırasında ücretsiz olarak dağıtılacak.
Sporda ve Yaşamda Fair Play kitabı çıktı
TMOK FAİR KOMİSYONU RAPORTÖRÜ REMZİ YILMAZ, TÜRKİYE'DE 1982 YILINDAN BU YANA TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ (TMOK) ÇATISI ALTINDA YÜRÜTÜLEN FAİR PLAY ÇALIŞMALARININ ARŞİVİNİ OLUŞTURAN SPORDA VE YAŞAMDA FAİR PLAY KİTABINI ÇIKARDI.
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