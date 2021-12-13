Spormoto Şampiyonasında Çağatay Çoklar Türkiye üçüncüsü oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin tanınmış motorcularından Niyazi Çoklar’ın Atatürk İlköğretim Okulu’nda eğitim gören 10 yaşındaki oğlu Çağatay Çoklar, Uşak’ta düzenlenen Türkiye Spormoto Şampiyonası’nda 85 cc’lik motorla ağabeyi yaşında sporcularla yarıştı. Çoklar, dördüncü ayakta 13 yarışmacının arasından sıyrılarak üçüncülük elde etti. Çoklar, şampiyonluk kupasını Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e getirdi. Mutluluğunu Başkan Ergin ile paylaşan Çağatay Çoklar, hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirterek, Başkan Mesut Ergin’e şampiyonluk kupasını da getirme sözü verdi.