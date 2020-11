Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, “Kırmızı karta kadar her şey güzel gidiyordu. Biz onlara karşı iyi bir mücadele verdik. Kırmızı karttan sonra oyun değişti” diye konuştu.Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, 3-2’lik Türkiye mağlubiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Seyircisiz maçların üzücü olduğunu dile getiren Cherchesov, “Maçların her daim seyircili oynatılmasından yanayım. Kırmızı karta kadar, kırmızı karttan sonra ve 10 dakika içerisinde yediğimiz 2 golle beraber 3 bölüm var. Biz devre arasında oyuncularımızı motive ettik. Gördüğümüz kadarıyla 10 kişide kalsak Türkiye’ye karşı başa baş mücadele ettik. Bizim bir maçımız kaldı Sırbistanla. Yarın burada antrenman yapıp Sırbistan’a gideceğiz. 5’li savunmayı uzun zamandır oynamadık ama Türkler bize karşı bu sistemle bize karşı nasıl oynayacaklarını bilemiyorlardı. Kırmızı karta kadar her şey güzel gidiyordu. Biz onlara karşı iyi bir mücadele verdik. Kırmızı karttan sonra oyun değişti. Bu gibi zor durumlarda 3-4 dakika oyunda durulma oldu. Bunun için deneyimli oyuncularla bunu aştık. İkinci devre daha sakin şekilde oynadık. Bu bizim için ders niteliğinde. Bir oyuncu saha dışında kaldığında ne yapmamız gerektiğini daha iyi bileceğiz” dedi.