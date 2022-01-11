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Stefan Kuntz’dan Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayımladı.

Stefan Kuntz’dan Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayımladı.

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 28 yaşındaki futbolcunun ölümü spor camiasını yasa boğarken, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

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Kuntz, Ahmet Çalık’ın fotoğrafını üzerine İngilizce olarak, "Kederli ailesine en derin taziyelerimi sunarım" notunu düştü.

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