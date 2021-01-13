Stjepan Tomas: "İyi bir performans ortaya koyduk"

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 mağlup olarak kupaya veda eden Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Tomas maçın ardından konuştu. Beşiktaş karşısında iyi oynadıklarını söyleyen Tomas, Yeni Malatyaspor ile oynanacak lig maçına odaklanmaları gerektiğini ifade etti.
"Geçen haftaki maçtan ders aldık"Geçtiğimiz hafta içinde lig maçında Beşiktaş deplasmanında 6-0 mağlup olmalarıyla ilgili de konuşan Tomas, "Geçen haftaki maçtan ders aldık. Kupada, az forma şansı bulan oyuncularla oynuyoruz. İlk 2 maçta da öyle oldu. Bugün de öyle yaptık. Memnunum performanstan. Geçen hafta Beşiktaş karşısında da maça iyi başlamıştık. Çok fazla bireysel hatalar yapmasak böyle bir sonuç çıkmayabilirdi ve oyun farklı olabilirdi. Çünkü ilk 20 dakikada oyuna iyi başlamıştık ancak maalesef golü yedikten sonra oyun farklı oldu. Şimdi Yeni Malatyaspor maçına bakmamız gerekiyor. Buna odaklanacağız" açıklamasını yaptı.