Su korkusu ile başladığı yüzmede milli takımı hedefliyor

Kırklareli’de 11 yaşındaki Zehra Yağmur Gül, su korkusu ile başladığı yüzmede elde ettiği başarıların ardından hedefini ’milli takım’ olarak belirledi.

Yüzmeye ilk başladığında sudan çok korktuğunu vurgulayan Zehra Yağmur Gül, “Yüzmeye ilk geldiğimde sudan çok korkuyordum. Hedeflerim hiç yoktu. Yüzmeyi çok fazla sevmeme rağmen daha çok gelmeye başladım. Fazla başarı elde ettikçe yüzmeyi sevdiğimi fark etti. Bir sürü yarışmalara katıldım. Sabah akşam antrenmanlara geliyorum. Hedeflerim milli takım sporcusu olmak” dedi.

Geleceğin şampiyonu olmak istiyorlar

‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi sayesinde yüzme ile tanışan 11 yaşındaki Melek Ecrin Beren, milli mayo giymeyi hedeflediğini belirterek, “Ben yüzmeyi ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi sayesinde yüzme ile tanıştım. İleride milli sporcu olmayı hedefliyorum. İlk yarışımda hiç heyecan yapmadım ve birinciliği 1 salise ile kaybettim ve 4. olmuştum” şeklinde konuştu.

Ailesinin desteğiyle yüzmeye başlayan Asrın Bağdan, yüzmeyi öğrenmek için başladığı kurslarda şimdi kendini geliştirerek milli takım sporcusu olmayı hedeflediğini söyledi. Bağdan, “Yüzmeye 5 yıl önce başladı. İlk başlarda sadece suyun üzerinde durmak ve yüze bilecek kapasiteye gelmek için başladım. Fark ettim ki, daha da ileri gitmeye başladı. Daha da ileri gittikten sonra işlerin büyük boyutunu anladım. İlk büyük yarışım Trabzon’da oldu. Türkiye şampiyonasıydı. Çok heyecanlıydım, korkuda vardı. Çünkü İlk gittiğim yarışlardan bir tanesiydi bu. İyi bir derece elde ettim, 2018 yılında A4 barajı geçmiştim. Budan sonraki hedeflerim yakın süreçte yarışlar olacak bu yarışlarda iyi derece alıp milli olmayı istiyorum” ifadelerini kullandı.