Su sporları heyecanı, Beykoz’da yaşanıyor

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği, halka açık, ödüllü ve renkli yarışmaların yer aldığı Beykoz Su Sporları Festivali bugün itibariyle başladı. Jet ski antrenmanı, yüzme yarışı, yağlı direk bayrak kapmaca, denizde minder dövüşü, jetcar ve flyboard gösterisi gibi birbirinden renkli gösterilerin yer aldığı ve iki gün sürecek olan etkinlik, yarın düzenlenecek konser ile sonlandırılacak.

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği Su Sporları Festivali, Beykoz sahilde yer alan su sporları merkezinde başladı. Jet ski antrenmanı, yüzme yarışı, yağlı direk bayrak kapmaca gibi çeşitli yarışmaların yapıldığı festivale vatandaşlar yoğun şekilde ilgi gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan festivalde kano ve yüzme yarışları düzenlendi. Festivalin bugünkü ayağında yarışmacıların jet ski korkuları olup olmadığı, jet skilere binmeden önce ve indikten sonra nabız ölçümlerinin karşılaştırılması yapılarak öğrenildi. Daha sonra yağlı direk yarışmasına geçildi. Yarışmacılar 5 metre uzunluğunda yağlı direğin üzerinden koşarak bayrağı kapmaya çalıştı. Boğulmalara ve yaşanacak olaylara anında müdahale etmek amacıyla sağlık ekipleri yarışma alanında nöbet tuttu. Düzenlenen yarışmalarda kameralara renkli görüntüler yansıdı. İki gün sürecek olan festivalin finalinin yarın konser eşliğinde yapılacağı belirtildi.

Yarışmacı Kadir Çoban, "Yağlı direk yarışmasına ilk kez katılıyorum. Daha önce hiç katılmamıştım. Ailem ve eniştemlerle geldim. Onlar şu an beni izliyorlar. Bayrağı Türk bayrağını almak için geldik. İnşallah bayrağı alırım. Bir sefer atladım başaramadım. İki hakkım daha var inşallah alabilirim. Şu an sadece bisiklet ve yüzme sporları ile ilgileniyorum" dedi.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam ise, "İki gün sürecek bir etkinliğimiz var. Beykoz halkımızın içerisine attığımız bir etkinlik olarak bugün ilk startını verdik. Sabahleyin kanolarla yüzme yarışlarıyla tüm Beykozluları etkinliğe davet etmiş olduk ve güzel bir sonuç alıyoruz. Bugün de yine aynı şekilde jet ski yarışlarımızla Beykoz’da güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. İki gün sürecek. Ayrıca bunun ikinci etabı da Riva’da. Plaj bölümünde plaj futbolu olarak tasarladık. Yarın akşam da finalini bir konserle vermiş olacağız ve veda etmiş olacağız" diye konuştu.