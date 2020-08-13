Süleyman Seba kabri başında anıldı

Beşiktaş’ın efsane başkanlarından Süleyman Seba, vefatının 6. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Çebi yaptığı açıklamanın ardından Galatasaray’ın kurucusu ve ilk Başkanı Ali Sami Yen’in mezarını da ziyaret etti.
Beşiktaş’ın efsane başkanlarından Süleyman Seba, vefatının 6. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Beşiktaş’ın efsane başkanlarından Süleyman Seba, vefatının 6. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Çebi yaptığı açıklamanın ardından Galatasaray’ın kurucusu ve ilk Başkanı Ali Sami Yen’in mezarını da ziyaret etti.