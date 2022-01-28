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Sultanlar Ligi’nde 17. hafta heyecanı

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Misli.com Sultanlar Ligi’nde 17. hafta yarın oynanacak Mert Grup Sigorta-Aydın B.Şehir Bld. karşılaşmasıyla başlayacak.

Sultanlar Ligi’nde 17. hafta heyecanı
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Misli.com Sultanlar Ligi’nde 17. hafta yarın oynanacak Mert Grup Sigorta-Aydın B.Şehir Bld. karşılaşmasıyla başlayacak.

Sultanlar Ligi’nde 17. hafta heyecanı yarın ve 30 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Mert Grup Sigorta - Aydın B.Şehir Bld karşılaşmasıyla başlayacak. PTT - Kuzeyboru ile VakıfBank - Karayolları müsabakaları, Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Haftanın programı şu şekilde:

Yarın

14.00 Mert Grup Sigorta - Aydın B.Şehir Bld.

30 Ocak Pazar

14.30 Galatasaray HDI Sigorta - Yeşilyurt

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15.00 Nilüfer Bld. - Bolu Bld.

16.00 Sarıyer Bld. - Fenerbahçe

18.00 Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit

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