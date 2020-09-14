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Sultanlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı

MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ'NDE İKİNCİ HAFTA YARIN OYNANACAK MÜSABAKALARLA BAŞLAYACAK.

Sultanlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi’nde ikinci hafta yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Sultanlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas - PTT karşı karşıya gelecek. Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - PTT

15.00 Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA

15.00 Kuzeyboru - Çan Gençlik Kalespor

17.30 VakıfBank - Aydın Büyükşehir Belediyespor

18.00 Sistem9 Yeşilyurt - Nilüfer Belediyespor

19.00 İlbank - Karayolları

16 Eylül Çarşamba

17.00 Galatasaray HDI Sigorta - Türk Hava Yolları

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