Süper Kupa Beşiktaş’ın

15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2020-2021 Yılı Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Katar’ın başkenti Doha’da karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta siyah-beyazlılar penaltı atışları sonucunda rakibini 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.