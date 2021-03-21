Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Valencia’nın savunma arkasına attığı topta kaleci Ersin ile karşı karşıya kan Osayi-Samuel’in vuruşunda Ersin gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

21. dakikada Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşta, Valencia’nın ters kafa vuruşunda top direğin üstünden kornere çıktı.

26. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Adem Ljajic’in pasını alan Aboubakar’ın ceza sahası için sol çaprazdan çektiği sert şuttu kaleci Altay kornere tokatladı.

27. dakikada Adem Ljajic’in pasında ceza alanı içi sol çaprazda topu alan Atiba, iki rakibini şık bir şekilde geçerek çektiği vuruşu Altay iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada sol kanatta İrfan Can’ın açtığı orta kaleye yöneldi. Kaleci Ersin topu kontrol etti.

37. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Caner’in yerden gönderdiği topta İrfan’ın vuruşu, Beşiktaş savunmasından sekerek Osayi-Samuel’in önünde kaldı. Samuel pasını arkadan bindirme yapan Nazım’a çıkardı. Müsait pozisyonda Nazım’ın şutu üstten auta çıktı.

43. dakikada Aboubakar’ın şık topuk pasını alan Atiba, sağ kanatta son çizgiye inerek yerden ortasını Larin’e aktarmak istedi. Ancak kaleci Altay topa zamanında müdahale etti. Kale sahası önünde kalan topu Fenerbahçe savunması daha sonra uzaklaştırdı.

44. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında, Ghezzal’ın ceza sahası dışında çektiği sert şut az farkla direğin yanından auta çıktı.

Stat: Vodafone

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, N’Sakala xx, Josef de Souza xx, Atiba xx, Ljajic xx, Larin x, Ghezzal xx, Aboubakar xx

Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Necip, Oğuzhan, Cenk Tosun, N’Koudou, Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım x, Serdar xx, Szalai xx, Caner Erkin x, Gustavo xx, İrfan Can x, Osayi-Samuel xx, Valencia xx, Pelkas x, Samatta x

Yedekler: Harun, Tisserand, Novak, Gökhan Gönül, Ferdi, Mert Hakan, Ozan, Sosa, Cisse, Thiam

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Larin (Beşiktaş), Samatta (Fenerbahçe)