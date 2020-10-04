Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Mücadelede Başkent temsilcisi sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Mensah’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa yükselen Welinton’un kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.
65. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Furman pasını bekletmeden Berat Özdemir’e aktardı. Berat’ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşu Montero çizgi üzerinden çıkardı.
84. dakikada Rıdvan’ın sol taraftan yaptığı ortada Larin’in ceza sahası içindeki kafa vuruşu kaleci Nordfeldt’te kaldı.
90. dakikada Rıdvan’ın sol kanttan getirdiği topta yerden ortasını arkada direğe çıkardı. Topa Hasic kayarak vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü.
90+3. dakikada hızlı atağa çıkan Gençelerbirliği’nde Candeias pasını boş pozisyonda Sio ile buluşturdu. Sio’nun ilk vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Dönen topun sahibi olan Sio’nun ikinci şutu ise üst ağlarda kaldı.
90+5. dakikada Candeias’ın sağ kanattan getirdiği topta pasını Mustafa Çeçenoğlu ile buluşturdu. Bu futbolcunun kaleyi cepheden gören şutunda top yandan auta çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Serkan Ok xx, Ali Saygın Önel xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Necip Uysal xx, Francisco Montero xx, Welinton Souza xx (Adem Ljajic dk. 76 x), Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Atiba Hutchinson xx, Dorukhan Toköz xx (Bernard Mensah dk. 46 xx), Gökhan Töre xx (Ajdin Hasic dk. 76 x), Tyler Boyd xx (Cyle Larin dk. 63 x), Vincent Aboubakar xx (Güven Yalçın dk. 64 x)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Fabrice N’Sakala, Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Atakan Üner, Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Mattias Johansson xx, Zargo Toure xx, Diego Angelo xx, Pierre-Yves Polomat xx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 83 ?), Robert Piris xx, Berat Özdemir xx, Sefa Yılmaz xx (Mustafa Çeçenoğlu dk. 68 x), Dominik Furman xx (Floyd Ayite dk. 68 x), Daniel Candeias xx, Bogdan Stancu xxx (Giovanni Sio dk. 77 x)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Soner Dikmen, Abdullah Şahindere, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak
Teknik Direktör: Mert Nobre
Gol: Stancu (dk. 8) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Rıdvan Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Polomat, Sio (Gençlerbirliği)