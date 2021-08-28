Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Salih Uçan’ın Erhun’a yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır sarı kart olarak değerlendirdi ve Salih Uçan ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

54. dakikada Batshuayi’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rosier’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano’dan oyun alanına döndü.

74. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Emre Mor’un son çizgide Rıdvan’ı geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

77. dakikada sağ taraftan Wellinton’un içeri çevirdiği topu Serhat indirdi. Serhat’ın dokunduğu topla kale önünde buluşan Vida’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada Ghezzal’ın ara pasında topla buluşarak ceza sahasına giren Batshuayi’nin penaltı noktasının sağından kaleye çapraz pozisyonda çektiği sert şutu kaleci Viviano kornere çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Vida xx, Wellinton xx (Atiba dk. 83 ?), Rıdvan xx (Mehmet Topal dk. 83 ?), Salih Uçan x, Josef xx, Larin xx (Nkoudou dk. 88 ?), Ghezzal xx, Teixeira xx (Necip Uysal dk. 50 x), Batshuayi xx (Kenan Karaman dk. 88 ?)

Yedekler: Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Serdar Saatçi, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx (Serhat Ahmetoğlu dk. 71 x), Benatia xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx (Efe Tatlı dk. 32 x), Erhun Öztümer xx (Samet Onur dk. 72 x), Ahmed Musa xx (Emre Mor dk. 71 x), Kerim Frei xx, Jimmy Durmaz xx, Pesic xx

Yedekler: Yavuz Aygün, Muhammed Pehlivan, Tunay Torun, Vato, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Alex Teixeira (dk. 30) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Salih Uçan (dk. 48) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Erhun Öztümer, Jimmy Durmaz, Zukanovic, Efe Tatlı (Fatih Karagümrük), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)