Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ kanatta taç çizgisine yakın noktadan Pjanic’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

20. dakikada Larin’in sol taraftan ceza sahasına gönderdiği ara pasta Yedlin’in sektirdiği topu ceza alanında önüne alan Teixeira’nın sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Kerem’in pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Cicaldau’nun ceza yayı çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruş kalenin sağ alt köşesinden filelere gitti. 0-1

38. dakikada sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Morutan, Umut Meraş’ı ekarte ederek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ çaprazda dar açıdan içeriye çevirmek istediği top, Umut’a da çarparak kaleye yöneldi. Ancak Ersin köşeden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Umut Meraş’ın sol taç çizgisi önünden ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arkasından gelen Larin, altıpas içinde kalesini terk eden Muslera’dan önce kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentine Rosier xx, Domagoj Vida xx, Necip Uysal xx, Umut Meraş xx, Josef de Souza xx, Rachid Ghezzal xx, Miralem Pjanic xx, Alex Teixeira xx, Cyle Larin xx, Michy Batshuayi xx

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Welinton, Serdar Saatçı, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Galatasaray: Fernando Muslera xx, DeAndre Yedlin xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick Van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx, Olimpiu Morutan xx, Berkan Kutlu xx, Alexandru Cicaldau xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mbaye Diagne xx

Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Cicaldau (dk. 35) (Galatasaray), Larin (dk. 39) (Beşiktaş)

Sarı kart: Ghezzal (Beşiktaş)