Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Diagne’nin Montero’ya yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır kırmızı kart olarak değerlendirdi.
62. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Josef’in yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan kornere çeldi.
70. dakikada Josef’in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Rosier’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
79. dakikada Rıdvan’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Luyindama’nın dokunamadığı topu penaltı noktasına yakın yerde önünde bulan Josef’in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
90+1. dakikada sağ kanatta Gökhan Töre’nin yerden içeriye ortasına Luyindama’nın müdahalesi etkisiz kalınca meşin yuvarlak Larin’de kaldı. Larin’in pasında sol çaprazdaki N’koudou topu filelere gönderdi. 2-0
90+4. dakikada Sarachi’nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Babel, topu arka direkteki Emre Akbaba’nın önüne indirdi. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Ersin kurtardı.
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Montero xx, Vida xx, Rıdvan xx, Josef xx, Atiba xx (Dorukhan dk. 87 ?), Ghezzal xx (Mensah dk. 67 x), Larin xx, Oğuzhan xx (N’koudou dk. 67 x), Aboubakar xx (Gökhan Töre dk. 87 ?)
Yedekler: Utku, Necip, Nsakala, Ljajic, Kartal Kayra, Serdar
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Galatasaray: Okan xx, Şener x (Linnes dk. 39 x), Luyindama xx, Marcao xx, Sarrachi xx, Taylan xx (Emre Kılınç dk. 81 ?), Etebo xx (Emre Akbaba dk. 81 ?), Belhanda xx (Donk dk. 69 x), Oğulcan xx, Arda xx (Babel dk. 69 x), Diagne xx
Yedekler: Fatih, Kerem, Ömer, Ozornwafor, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Josef de Souza (dk. 79), N’koudou (90+1) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Diagne (dk. 58) (Galatasaray)Sarı kartlar: Arda, Oğulcan (Galatasaray), Rosier, Ghezzal (Beşiktaş)