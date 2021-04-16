Süper Lig: Beşiktaş: 2 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Mücadele 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier’in ortasına altı pas içinde Kulusic ters kafa vuruşu yaptı ve topu ikinci kez kendi ağlarına gönderdi. 2-0

58. dakikada Ghezzal’ın ara pasında sağ çaprazdan ceza alanı içine sarkan Rosier, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Halis Özkahya, Rosier’in Paintsil’e faul yaptığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

61. dakikada Kitsiou’nun sağ taraftan kullandığı taç atışını Alper Potuk kafa ile içeri çevirdi. Savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza alanı çizgisi üzerinde Voca’nın gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

62. dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top penaltı noktası üzerinde İbrahim Akdağ’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutuna Vida son anda kayarak müdahale etti ve top az farkla üstten auta çıktı.

64. dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında Paintsil, Roiser’i çalımlayarak ceza alanı içine girdi ve Welinton’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi.

65. dakikada beyaz noktaya gelen Paintsil, topu filelere gönderdi ve farkı bire indiren golü kaydetti. 2-1

76. dakikada Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşta, Larin’in kafa vuruşu kaleci Korcan’da kaldı.

85. dakikada Alper’in pasında sağ kanattan ceza alanı içine giren Pinto, topu Emre Güral’a aktardı. Güral’ın sert vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

90+1. dakikada İbrahim Akdağ’ın pasında sağ kanattan ceza alanı içine giren Paintsil, Gökhan Töre’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi.

90+3. dakikada beyaz noktaya gelen Paintsil, kalecini sağından topu ağlara gönderdi. 2-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya xx, Hakan Yemişken xx, İlker Takpak xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxx, Vida xx, Welinton xx, Rıdvan xx, Atiba xx (Necip dk. 84 ?), Josef de Souza xx, Ghezzal xxx, N’Koudou xx (Gökhan Töre dk. 72 x), Oğuzhan ? (Mensah dk. 17 x, Dorukhan dk. 84 ?), Larin x

Yedekler: Utku, Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı, N’Sakala, Adem Ljajic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

MKE Ankaragücü: Korcan xxx, Kitsiou xx, Kulusic x, Sarlija xx, Pinto xx, İbrahim Akdağ xxx, Alper Potuk xx, Geraldo xx (Orkan Çınar dk. 74 x), Paintsil xxx (Şahverdi Çetin dk. 90+7 ?), Badji x (Voca dk. 32 x), Emre Güral xx (Erdi Dikmen dk. 90+6 ?)

Yedekler: Furkan, Alperen Babacan, Atila Turan, Pazdan, Lukasik, Ali Kaan

Teknik direktör: Hikmet Karaman

Goller: Kulusic (dk. 45+4 k.k. ve 52 k.k.) (Beşiktaş), Paintsil (dk. 65 pen. ve 90+3 pen.) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Gökhan Töre (Beşiktaş), Geraldo, Sarlija (Ankaragücü)