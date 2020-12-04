Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-0’lık skorla mağlup ederek, puanını 19’a yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sol taraftan Rıdvan’ın içeri çevirdiği topta oluşan karambolde Atiba vuruşunu yaptı ancak kaleci Ramazan çok net bir fırsatta gole izin vermedi.

49. dakikada sağ taraftan Ghezzal’ın içeri çevirdiği topa Kasımpaşa savunması müdahale etti. Kale sahası içinde topu önünde bulan Mensah’ın röveşata vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

52. dakikada Rosier’in içeri yaptığı ortada topa Kasımpaşa savunmasından döndü. Dönen topla ceza sahası dışı sağ çaprazında buluşan Mensah’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

54. dakikada Hadergjonaj’ın N’Koudou’ya yaptığı hareketi hakem Bahattin Şimşek kırmızı kart ile cezalandırdı.

64. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Tirpan’ın yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Utku kornere gönderdi.

68. dakikada sağ tarafta iki rakibinden sıyrılan Ghezzal’ın yerden içeri yaptığı ortada ön direkte Atiba’nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

75. dakikada Ghezzal’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rosier ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Aboubakar kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

Beşiktaş: Utku xxx, Rosier xxx (Necip dk. 81 ?, Montero xxx, Wellinton xxx, Rıdvan Yılmaz xxx, Atiba xxx, Ghezzal xxx (Güven dk. 82 ?), N’Koudou xxx (N’Sakala dk. 79 xx), Mensah xxx (Oğuzhan dk. 74 xx), Dorukhan xxx, Aboubakar xxx

Yedekler: Ersin, Emre, Vida, Atakan, Kartal Kayra, Serdar Saatçi

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kasımpaşa: Ramazan x, Hadergjonaj x, Sadiku x, Brecka x, Koomson x (Varga dk. 13 x), Tirpan xx, Hajradinovic xx, Koita x (Doğucan dk. 79 x), Yusuf Erdoğan xx (Yasin dk. 79 x), Alan xx (Feyzi Yıldırım dk. 59 x), Hodzic x

Yedekler: Erdem Canpolat, Ertuğrul, Berat Kalkan, Furkan Yaşa, Hasan Emre Yeşilyurt, Oğuzhan Özcan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Mensah (dk. 45+2), Atiba (dk. 68), Aboubakar (dk. 75) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Hadergjonaj (dk. 54) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dorukhan (Beşiktaş)