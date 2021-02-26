Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Y. Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası siyah-beyazların 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sol kanatta topla buluşan N’Koudou’u, rakibinden sıyrılarak kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti. Kaleci Cenk, topu kontrol etti.
16. dakikada Vida’nın kısa düşen pasında topu kapan Mesanovic’in, şutu Welinton’a çarparak kornere çıktı.
20. dakikada sol kanatta son çizgiye inen Sagal, ortasını penaltı noktasına doğru çevirdi. Rodallega’nın topun gelişine çektiği şut üstten auta çıktı.
22. dakikada Rosier’in sağ kanatta yerden gönderdiği ortayı Mustafa Yumlu savurdu. Topu önünde bulunan Larin, çapraz pozisyonda çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
29. dakikada N’Koudou’nun sağ kanattan arka direğe gönderdiği orta Larin’in dokunuşunda top filelere gitti. Ancak VAR’ı dinleyen hakem Cüneyt Çakır, pozisyonun elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti.
38. dakikada Beşiktaş’ın kullandığı korner atışında kaleci Cenk’in yumrukladığı topa ceza alanı dışından N’Sakala vurdu. Oluşan karambolde ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar’ın vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
39. dakikada Beşiktaş’ın kazandığı topta Aboubakar’ın sol kanattan topu alarak, ceza alanı içine sarkıtı ve pasını Ljajic’e çıkardı. Bu futbolunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0
47. dakikada Sagal’ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şut üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Vida xx, Welinton xx, N’Sakala xx, Josef xxx, Atiba xx, Adem Ljacij xx, Larin xxx, N’Koudou xxx, Aboubakar xxx
Yedekler: Utku, Oğuzhan, Ghezzal, Hasic, Necip, Dorukhan, Rıdvan Yılmaz, Mensah, Serdar Saatçı, Gökhan Töre
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Y. Denizlispor: Cenk Gönen xx, Tiago Lopes x, Leismann x, Mustafa Yumlu x (Marvin Bakalorz dk. 38 ?), Ayman Ben Mohammed x, Kubilay Aktaş x, Mix Diskerud x, Murawski xx, Sagal xx, Mesanovic x, Rodallega xx
Yedekler: Pantilimon, Muhammet Özkal, Sacko, Dossevi, Oğuz Yılmaz, Sakıb Aytaç, Ali Yavuz Kol, Hasan Ayaroğlu, Özer Özdemir
Teknik Direktör: Hakan KutluGoller: Larin (dk. 22), Aboubakar (dk. 38), Ljajic (dk. 39) (Beşiktaş)