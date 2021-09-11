Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed’in ceza alanı içi sol tarafından uzaklaştırmak istediği top Batshuayi’ye çarpıp filelerle buluştu. 3-0
78. dakikada sol kanattan son çizgiye inerek ceza sahasına giren Haqi Osman’ın çizgi üzerinden ilerleyip dar açıdan kaleye çektiği şut direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.
84. dakikada Gökhan Töre’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Kenan Karaman’ın plase vuruşu kaleci Abdulsamed’in kucağında kaldı.
90+2. dakikada Batshuayi’nin kaleyi karşısına alıp yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutu kaleci Abdulsamed tokatlayarak gole izin vermedi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Abdullah Bora Özkara xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Necip Uysal xx, Domagoj Vida xx (Welinton dk. 20 x), Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Rachid Ghezzal xx (Gökhan Töre dk. 69 x), Miralem Pjanic xxx (Mehmet Topal dk. 69 x), Alex Teixeira xx (Can Bozdoğan dk. 43 ?), Kevin NKoudou xx (Kenan Karaman dk. 68 x), Michy Batshuayi xxx
Yedekler: Mert Günok, Francisco Montero, Fabrice N’Skala, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu x, Sadık Çiftpınar x, Semih Kaya x (Haqi Osman dk. 72 x), Wallace x, Oussama Haddadi x, Mustafa Eskihellaç x, Rayane Aabid x (Stevie Mallan dk. 75 x), Jospin Nshimirimana x, Didier Ndong x (Mounir Chouiar dk. 57 x), Adem Büyük x (Mert Miraç Altıntaş dk. 75 x), Kubilay Kanatsızkuş x
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Philip Awuku, Eric Ndizeye, Mert Örnek, Muhammed Sarıkaya, Hasan Özkan
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Michy Batshuayi (dk. 7 ve 52), Kevin NKoudou (dk. 10) (Beşiktaş)
Sarı kart: Miralem Pjanic (Beşiktaş)