Süper Lig: Beşiktaş: 5 - A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 39. haftasında Beşiktaş, A. Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 5-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Ghezzal’ın sol taraftan kullandığı köşe atışında Akintola’nın ön direkte yaptığı ters kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-0
5. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Adem Lajajic’in ara pasını alan Larin’in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla direğin yanından auta çıktı.
6. dakikada N’Koudou’nun sol kanattan yerden içeri çevirdiği topa sağ köşede Ghezzal vurdu. Kaleci Munir gole izin vermedi.
10. dakikada Rayane Aabid’in pasında sol çaprazda topla buluşan Katranis’in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
11. dakikada Adem’in ara pasını alan ve ceza alanı içine sarkan Larin’in şutunda kaleci Munir gole izin vermedi.
11. dakikada Hatayspor savunmasını çıkarmak istediği topta araya gren Ljajic, topu alarak Atiba’ya aktardı. Atiba da pasını Larin’e çıkardı. Sağ çaprazda bu futbolcunun sert şutu direğin dibinden ağlara gitti. 2-0
14. dakikada Rosier’in uzun pasını Adem Ljajic, yay üzerinde tek dokunuşla topu Larin’e indirdi. Larin’in ceza alanı içi sağ çaprazdan çektiği sert şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
17. dakikada Larin’in pasını alan N’Koudou’nun sağ çaprazdan uzak direğe doğru çektiği şutta top az farkla auta çıktı.
25. dakikada Adem Ljajic’in pasını alan Ghezzal, rakibinden sıyrılarak ceza sahsı çizgisi üzerinden çektiği şutta top az farkla direğin dibinden auta çıktı.
34. dakikada Ghezzal’ın Boupendza’dan kaptığı topu Adem Lajajic’e aktardı. Adem’in ceza yayı üzerinden çektiği şut, direkten oyun alanına döndü.
38. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal pasını sol kanatta N’Koudou’ya verdi. Ceza alanı içine giren N’Koudou, üç Hataysporlu futbolcunun arasından çektiği sert şutta topu filelerle gönderdi. 4-0
44. dakikada Ghezzal’ın pasını alan Rosier ceza alanı içine sarkıp pasını uzak direkteki Rıdvan’a çıkardı. Rıdvan, düzgün dokunuşuyla farkı 5’e çıkaran golü kaydetti. 5-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Çimen xx
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxx, Welinton xxx, Vida xxx, N’Sakala xxx, Josef de Souza xxx, Atiba xxx, Adem Ljajic xxx, Ghezzal xxxx, N’Koudou xx (Rıdvan Yılmaz dk. 43 xx), Larin xxx
Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı, Montero, Mensah, Dorukhan, Gökhan Töre, Necip
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
A. Hatayspor: Munir x, Popov x, Billong x, Pablo Santos x, Katranis x, Rayane Aabid x, Ruben Ribeiro x, Akintola x, Boupendza x, Adama Traore x, Mame Diouf x
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem, Yusuf Abdioğlu, Abdurrahman Canlı, Mesut Çaytemel, Muhammed Mert, Joseph Akomadi, Burak Çamoğlu
Teknik Direktör: Ömer ErdoğanGoller: Akintola (dk. 2 k.k.) Larin ( dk. 11 ve 14), N’Koudou (dk. 38), Rıdvan (dk. 44) (Beşiktaş)