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Süper Lig: Beşiktaş: 7 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor’u konuk etti. Mücadele siyah-beyazlı takımın 7-0’lık galibiyetiyle tamamlandı.

Süper Lig: Beşiktaş: 7 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
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Süper Lig’in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor’u konuk etti. Mücadele siyah-beyazlı takımın 7-0’lık galibiyetiyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Yusuf Abdioğlu’nun kısa düşen pasında Larin topu kapıp bekletmeden yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı kalecinin solunda ağlara gönderdi. 6-0

65. dakikada Rosier’in sağ kanattan uzak direğe ortasında Larin’in yatarak yaptığı vuruşta top filelere gitti. 7-0

72. dakikada sol kanatta gelişen Hatayspor atağında Akintola’nın son çizgiye inip yerden çevirdiği topa Mame Diouf vurdu. Top direğe çarparak oyun alanına döndü.

75. dakikada Beşiktaş’ın kazandığı serbest vuruşta Ghezzal’ın sert şutunu, kaleci Munir son anda kornere çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Çimen xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxx, Welinton xxx, Vida xxx, N’Sakala xxx, Josef de Souza xxx, Atiba xxx (Dorukhan dk. 46x), Adem Ljajic xxxx (Necip dk. 69 x) Ghezzal xxxx (Mensah dk. 77 x), N’Koudou xxx (Rıdvan Yılmaz dk. 43 ?), Larin xxxxx

Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı, Montero, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Atakaş Hatayspor: Munir x, Popov x (Burak Çamoğlu dk. 46 x), Billong x (Yusuf Abdioğlu dk. 46 x), Pablo Santos x, Katranis x (Mesut Çaytemel dk. 71 x), Rayane Aabid x (Muhammed Mert dk. 71 x), Ruben Ribeiro x, Akintola x, Boupendza x, Adama Traore x (Abdurrahman Canlı dk. 46 x), Mame Diouf x

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem, Joseph Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Akintola (dk. 2 k.k.) Larin ( dk. 11, 14, 55 ve 65), N’Koudou (dk. 38), Rıdvan (dk. 44) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Abdurrahman Canlı, Akintola, Ribeiro (Hatayspor)
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