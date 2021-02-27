Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27. haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig’in 27. haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Balkovec’in çektiği sert şut direğin yanından auta çıktı.

37. dakikada sağ tarafta topu alan Hedenstad’ın ceza sahası içine verdiği pasta topu önünde bulan Castro’nun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp oyun alanına döndü.

45. dakikada sol tarafta köşe vuruşunu kullanan Salih Uçan’ın ceza sahası içine açtığı ortada Mustafa’dan önce Karagümrük savunması ara girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Özgür Ertem xx, Bilal Gölen xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Roco xx, Campi xx, Balkovec xx, Biglia xx, Castro xx, Bertolacci xx, Ndao xx, Borini xx, Sobiech xx

Yedekler: Aykut, Alparslan, Mevlüt, Salibur, Fatih, Aksel, Jimmy Durmaz, Lens, Ademi, Emre Çolak

Teknik Direktör: Şenol Can

Alanyaspor: Marafona xx, Tayfur xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Moubandje xx, Umut xx, Berkan xx, Salih xx, Efecan xx, Davidson xx, Mustafa xx

Yedekler: Serkan, Alpay, Fatih, Ceyhun, Bareiro, Hasan, Efkan, Juanfran, Siopis, Kadzior

Teknik Direktör: Çağdaş Atan
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