Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ kanattan Rosier’in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Aboubakar, pasını bekletmeden yay üzerindeki Mensah’a verdi. Mensah da bekletmeden sol tarafındaki N’koudou’yu gördü. Bu oyuncunun vuruşunu savunmada Ndiaye araya girerek kornere gönderdi.

14. dakikada Aboubakar’ın ceza sahası içi sağ tarafından penaltı noktası üzerinde gönderdiği pasta meşin yuvarlağı önünde bulan Atiba’nın şutu yandan auta gitti.

30. dakikada orta sahada topla ilerleyen Ndiaye, ceza sahasına girmeden pasını sol taraftaki Borini’ye verdi. Bori’nin yerden etkisiz vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağın sahibi oldu.

42. dakikada Josef de Souza’nın savunma arkasına havadan verdiği pasta Aboubakar ceza alanında topu kontrol etti. Bu futbolcunun rakibini çalımlayarak yerden çektiği şut yandan dışarı gitti.

44. dakikada Mensah ile ceza sahası dışında duvar pası yapan N’koudou, ara pasını penaltı noktası yakınındaki Aboubakar’a aktardı. Aboubakar’ın yerden şık vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Deniz Caner Özaral xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Alparslan xx, Fatih xx, Campi xx, Hedenstad xx (Serhat dk. 38 x), Koray xx, Bertolacci xx, Borini xx, Ndiaye xx, Ndao xx, Sobiech xx

Yedekler: Aykut, Efe, Salibur, Murat, Aksel , Jimmy, Emre Çolak, Mevlüt, Muhammed

Teknik Direktör: Şenol Can

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Vida xx, Montero xx, Rıdvan xx, Josef xx, Atiba xx, Nkoudou xx, Mensah xx, Larin xx, Aboubakar xx

Yedekler: Utku, Welinton, Serdar, Oğuzhan, Ghezzal, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan, Gökhan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Aboubakar (dk. 44) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Koray, Hedenstad (Fatih Karagümrük)