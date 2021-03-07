Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’nin 29. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Mücadele Ankaragücü’nün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig’nin 29. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Mücadele Ankaragücü’nün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında, Borini’nin ortasına arka direkte Castro vurdu. Top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

54. dakikada Geraldo’nun ara pasında Lobjanidze son çizgiye inerek topu altı pas noktasına gönderdi. Bu bölgede Alper Potuk’un vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

70. dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Borini’nin arka direğe yönelen tehlikeli ortasını kaleci Friedrich son anda oyun alanına tokatladı. Dönen topu korner çizgisi üzerinden Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.

90+1. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Ankaragücü savunmasından seken topu önünde bulan Mevlüt’ün şutunda kaleci Friedrich tehlikeli pozisyonda gole izin vermedi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Roco x, Campi xx (Kemal Ademi dk. 89 ?), Balkovec x, Biglia xx, Lucas Castro xx (Emre Çolak dk. 83 ?), Bertolacci x (Jimmy Durmaz dk. 71 x), Borini xx, Ndao xx (Salibur dk. 83 ?), Sobiech x (Mevlüt dk. 71 x)

Yedekler: Aykut, Koray, Alparslan, Lens

Teknik Direktör: Şenol Can

MKE Ankragücü: Friedrich xxx, Kitsiou xxx, Kulusic xx, Sarlija xx, Atila Turan xx, İbrahim Akdağ xx (Erdi Dikmen dk. 90+2 ?), Endri Çekiçi xxx (Voca dk. 87 ?), Alper Potuk xx (Emre Güral dk 87 ?), Geraldo xx (Ali Kaan dk. 71 x), Lobjanidze xxx, Borven xx

Yedekler: Furkan, Michal Pazdan, Pinto, Orkan, Diousse, Badji

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Alper Potuk (dk. 54) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Friedrich (MKE Ankaragücü)
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