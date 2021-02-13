Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 25. haftasında Karagümrük, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadele sarı-lacivertli ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada dakikada gelişen Fenerbahçe kontratağında Ozan Tufan’ın ara pasında Valencia, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Valencia’nın ceza sahsı içinden yaptığı aşırtma vuruşunda top filelere gitti. 0-2
57.dakikada Bertolacci’nin pasında Ndao kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ndao’nun müsait pozisyonda yaptığı şutta topu kaleci Altay kornere çeldi.
67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Castro’nun indirdiği topu alan Borini, dönerek çektiği düzgün şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
70. dakikada Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşla topun başına geçen Mesut Özil’in şutunda top yan ağlarda kaldı.
72. dakikada Karagümrük’ün kullandığı köşe vuruşunda Balkovec’in direkt kaleye gönderdiği top Altay’ın müdahalesinin ardından direğe çarpıp oyun olanına döndü. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.
75. dakikada Borini’nin pasında Sobiech vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Dönen topta Bertolacci’nin vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR’dan gelen uyarı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, İlker Takpak xx
Fatih Karagümrük: Aykut xx, Koray x (Salibur dk. 84 ?), Roco xx, Campi xx, Balkovec xx, Biglia xx, Ndao x (Lens dk. 78 x), Bertolacci xx (Emre Çolak dk. 78 x), Jimmy Durmaz x (Lucas Castro dk. 58 xx), Borini xx, Kemal Ademi x (Sobiech dk. 58 x)
Yedekler: Viviano, Alparslan Erdem, Mevlüt, Fatih Kuruçuk, Vato Arveladze
Teknik Direktör: Şenol Can
Fenerbahçe: Altay xxx, Nazım xx, Serdar xx, Atilla xx, Caner x (Tisserand dk. 82 ?), Ozan xx, Sosa x, Valencia xxx (Ferdi dk. 81 ?), Osayi xx (Samatta dk. 72 x), Mesut Özil xx (Mert Hakan dk. 81 ?), Thiam xxx (Sinan Gümüş dk. 90+1 ?)
Yedekler: Harun, Cisse, Sadık, Sinan Gümüş, Fatih Yiğit, Gökhan Gönül
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Borini (dk. 67) (Karagümrük), Thiam (dk. 19), Valencia (dk. 53) (Fenerbahçe)Sarı Kartlar: Caner Erkin (Fenerbahçe), Campi (Karagümrük)