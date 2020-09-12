Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 1. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malayaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk devresi, Karagümrük’ün 1-0’lık üstünlüğüyle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Ramazan’ın ortasında top üst direğe çarparak kale çizgisi üzerine düştü. Zukanovic ise dönen topu tamamlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
11. dakikada gelişen Malatyaspor atağında topu kapan Umut Bulut’un altıpas üzerinde çektiği şutta top yandan auta çıktı.
22. dakikada sol kanattan hızlanan Karim Hafez’in ortasında penaltı noktası üzerinde Adem Büyük tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta çıktı.
37. dakikada Ramazan’ın kullandığı kornerde Mevlüt’ün ön direkte yaptığı kafa vuruşunu, kaleci Herrera son anda çeldi.
42. dakikada gelişen Malatyaspor atağında Adem Büyük’ün pasını çıkardığı Ahmed Ildız’in, topun gelişine yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.
Hakemler: Abulkadir Bitigen xx, Mehmet Kısal xx, Mustafa Savranlar xx
Fatih Karagümrük: Aykut xx, Murat Sarıgül xx, Roco xx, Zukanovic xxx, Alparslan Erdem xx, Ramazan Civelek xx, Alassane Ndao x, Mevlüt Erdinç x, Erik Sabo xx, Vato Arveladze x, Artur Sobiech x
Yedekler: Muzaffer, Viviano, Furkan Kara, Fatih Kuruçuk, Eric Lichaj, Darri, Aatif Chahechouhe, Efe Tatlı
Teknik Direktör: Şenol Can
Yeni Malatyaspor: Guido Herrera x, Chebake x, Ndayishimiye x, Murat Akça x, Karim Hafez xx, Acquah xx, Ahmed Ildiz x, Adem Büyük xx, Fofana xx, Christian Cueva x, Umut Bulut x
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Zuqui, Berk Yıldız, Erkan Kaş, Jetmir Topalli, Doğukan Enez
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Zukanovic (dk. 4) (Karagümrük)
Sarı Kartlar: Mevlüt, Murat Sarıgül, Sobiech (Karagümrük), Ahmed Ildiz (Yeni Malatyaspor)