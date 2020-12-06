Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük’ün 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Jimmy Durmaz’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.
15. dakikada Jimmy Durmaz’ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Ndao’nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
20. dakikada Melnjak’ın sol taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Meriah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
25. dakikada Sobiech ile paslaşmasının ardından ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Ndao’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Ramazan Civelek xx, Fatih Kuruçuk xx, Enzo Roco xx, Balkovec xx, Lucas Biglia xxx, Erik Sabo xx, Badou Ndiaye xxx, Ndao xxx, Jimmy Durmaz xxx, Artur Sobiech xxx
Yedekler: Aykut Özer, Koray Altınay, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Vato Arveladze, Muhammed Pehlivan, Aatif Chahechouhe, Yannis Salibur, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç
Teknik Direktör: Şenol Can
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Morozyuk x, Emir Dilaver x, Meriah xx, Melnjak xx, Abdullah Durak xx, Donsah x, Onur Bulut xx, Baiano x (Tunay Torun dk. 41 ?), Fernando Andrade x, Loic Remy x
Yedekler: Tarık Çetin, Selim Ay, Talbi, Doğan Erdoğan, Yasin Pehlivan, Michalak, Mithat Pala, Samudio, Skoda
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Ndao (dk. 15 ve 25) (Fatih Karagümrük), Meriah (dk. 20) (Çaykur Rizespor)Sarı kartlar: Artur Sobiech (Fatih Karagümrük), Donsah (Çaykur Rizespor)