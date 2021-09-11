Süper Lig: Fatih Karagümrük: 4 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Bertolacci’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Pesic’in ceza sahası içinde kaleci Muric ile kaldığı pozisyonda Muric meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
51. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Caner Erkin’in vuruşunda kaleci Muric meşin yuvarlağı çeldi.
52. dakikada Erhun Öztümer’in ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Muric meşin yuvarlağı kornere çeldi.
58. dakikada Bertolacci’nin ceza yayından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
73. dakikada Pesic’in sol kanattan ceza sahası içine girip verdiği pasta penaltı noktası üzerinde Erhun Öztümer’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muric’te kaldı.
79. dakikada Erhun Öztümer’in pasında defansın arkasına iyi sarkan Karamoh’ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Altan xx
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Hedenstad xx, Luckassen xx (Burak Bekaroğlu dk. 46 x), Zukanovic xx, Caner Erkin xx (Balkovec dk. 69 x), Lucas Biglia xx, Bertolacci xxx (Efe Tatlı dk. 74 x), Erhun Öztümer xxx, Tunay Torun xxx (Münir Levent Mercan dk. 81 ?), Kerim Frei xxx (Karamoh dk. 69 xx), Pesic xxx
Yedekler: Yavuz Aygün, Ahmed Musa, Samed Onur, Serhat Ahmetoğlu, Salih Dursun
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Adana Demirspor: Muric x, Svensson x, Semih Güler x, Tayyip Sanuç x, Kaan Kanak x (Yunus Akgün dk. 46 x), Stambouli x (Sinan Kurt dk. 60 x), Lucas Castro x (Gökhan İnler dk. 60 x), Vargas x (Rassoul dk. 46 x), Assombalonga x, Younes Belhanda x, Mario Balotelli x
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ezeh, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Tarık Çamdal, Deli
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Pesic (dk. 14, 21), Bertolacci (dk. 58), Karamoh (dk. 79) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Gökhan İnler, Svensson (Adana Demirspor)