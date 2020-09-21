banner3088

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)

SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA FENERBAHÇE, A.HATAYSPOR’U AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE SONUÇLANDI.

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, A.Hatayspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Gökhan’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam’ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Munir kurtardı.

31. dakikada sol kanattan Caner’in ceza sahası içine yaptığı ortada Valencia’nın dokunamadığı top kaleci Munir’de kaldı.

35. dakikada ceza sahası dışından Ozan’ın şutunda top savunmaya çarpıp oyun alanına geri döndü.

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan xx, Lemos xx, Zanka xx, Caner xx, Gustavo xx, Ozan x, Tolga xx, Ferdi xx, Thiam xx, Valencia xx

Yedekler: Harun, Serdar, Sosa, Mert Hakan, Sadık, Frey, Deniz, Tisserand, Sinan, Novak

Teknik Direktör: Erol Bulut

A. Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Yusuf Abdioğlu xx, Renan xx, Mesut Çaytemel xx, Sackey xx, Rayane xx, Gökhan Karadeniz xx, Selim Ilgaz xx, Ribeiro xx, Diouf xx

Yedekler: Akın, Burak, Katranis, Soner, Barbosa, Aaron, Mirkan, Abdurrahman, Traore, Muhammet

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Sarı kartlar: Santos, Riberio (A.Hatayspor), Valencia (Fenerbahçe)

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Musa Aydın’dan milli takıma ziyaret
Musa Aydın’dan milli takıma ziyaret
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3197