Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sağ kanattan Pelkas’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun’un volesinde meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.
12. dakikada Alanyaspor hızlı atağa çıkarken Luiz Gustavo araya girdi ve topu kaptı. Seken topu alan Serdar Dursun’un ceza sahası içinde vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı’da kontrol etti.
29. dakikada Marcel Tisserand’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Fatih Aksoy’un dokunuşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti.
38. dakikada Nazım Sangare’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Pelkas topa vuramadı. Devamında arka direkte Ferdi Kadıoğlu’nun kafa vuruşunda kale önünde Diego Rossi’nün göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı çizgiden çıkardı.
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, İlker Takpak xx
Fenerbahçe: Berke Özer xx, Marcel Tisserand xx, Attila Szalai xx, Filip Novak xx, Luiz Gustavo xx, Miha Zajc xx, Nazım Sangare xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Diego Rossi xx, Dimitrios Pelkas xx, Serdar Dursun xx
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Max Meyer, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Mergim Berisha, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya, Miguel Crespo
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran xx, Fatih Aksoy xx, Milunovic xx, Borja xx, Joao Novais xx, Umut Güneş xx, Efecan Karaca xx, Emre Akbaba xx, Davidson xx, Diedhiou xx
Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Leroy Fer, Buluthan Bulut, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Daniel Candeias, Furkan Bayır, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sarı kart: Miha Zajc (Fenerbahçe)