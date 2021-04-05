Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Denizlispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ozan Tufan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
18. dakikada orta sahada Sagal’ın pasında defansın arkasına iyi sarkan Hadi Sacko’nun ceza sahası içi sağ tarafında şut atmak isterken Attila Szalai son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
37. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta topu alan Angelo Sagal’ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Gökhan Gönül xx, Serdar Aziz xx, Attila Szalai xx, Caner Erkin xx, Luiz Gustavo xx, Ozan Tufan xx, Enner Valencia xx, Sinan Gümüş xx, Dimitrios Pelkas xx, Mbwana Samatta xx
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Lemos, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Tisserand, Mame Thiam, Filip Novak
Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu
Denizlispor: Cenk Gönen xx, Leismann xx, Oğuz Yılmaz xx, Mustafa Yumlu xx, Sakıb Aytaç xx, Murawski xx, Diskerud xx, Bakalorz xx, Hadi Sacko xx, Angelo Sagal xx, Hugo Rodallega xx
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Kubilay Aktaş, Muris Mesanovic, Dossevi, Veton Tusha, Görkem Can, Ali Yavuz Kol, Hasan AyaroğluTeknik Direktör: Hakan Kutlu