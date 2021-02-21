Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Göztepe’yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk 45 dakikası İzmir temsilcisinin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Jahovic’in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Cherif Ndiaye’nin, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Altay Bayındır son anda gole izin vermedi.

9. dakikada Fenerbahçe’nin kullandığı korner atışında, Diabate’nin savunmadan uzun pasıyla atağa kalkan Göztepe’de Halil Akbunar, kalesini terk eden Altay’a şık bir çalım atarak topu boş kaleye gönderdi. 0-1

23. dakikada Thiam’ın indirdiği topta pası alan Valencia’nın ceza sahası dışından çektiği sert şut yandan auta çıktı.

29. dakikada Valencia’nın pasını alan Ozan Tufan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci İrfan Can, kornere tokatladı.

39. dakikada Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşta, Sosa ortasını arka direğe kesti. Thiam’ın kafa ile altı pas üzerine indirdiği topu alan Szalai’nin vuruş yapmasına Göztepe savunması son anda engel oldu ve yaşanan karambolde tehlikeyi savuşturdu.

43. dakikada sol kanattan Valencia’nın yerden gönderdiği topa Sosa vurdu, kaleci İrfan gole izin vermedi. Yaşanan karambolde kaleci İrfan, Thiam’dan önce davranarak ikinci hamlesinde topun sahibi oldu.

45+1. dakikada Göztepe’de sol kanattan açılan ortaya Szalai dokundu. Topu önünde bulan Halil, pasını Murat’a çıkardı. Murat’ın çaprazdan çektiği sert şut az farkla auta çıktı.

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay xx

Fenerbahçe: Altay x, Nazım xx, Serdar Aziz xx, Attila Szalai xx, Caner Erkin x, Ozan x, Sosa x, Osayi xx, Thiam x, Mesut Özil x, Valencia x

Yedekler: Harun, Tisserand, Gökhan Gönül, Sadık, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta, Sinan Gümüş

Teknik direktör: Erol Bulut

Göztepe: İrfan Can xx, Murat Paluli xx, Alparslan xx, Atınç xx, Burekovic xx, Soner x, Nwobodo xx, Halil Akbunar xxx, Diabate xx, Jahovic x, Cherif Ndiaye x

Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Titi, Mihojevic, Yalçın Kayan, Tripic, Anderson Esiti, Kubilay Sönmez, Idaye, Napoleoni

Teknik direktör: Ünal Karaman

Gol: Halil Akbunar (dk. 9) (Göztepe)

Sarı kart: Murat Paluli (Göztepe)