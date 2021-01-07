Süper Lig: Fenerbahçe: 1 -Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 -Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Ozan’ın indirdiği topla sol çaprazda buluşan Sinan Gümüş’ün plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada sol taraftan Sinan’ın yaptığı ortada arka direkte Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona’da kaldı.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Caner’in kafasından seken topu ceza sahası dışında karşılayan Bakasetas’ı sert şutunu kaleci Altay kontrol etti.

45+1. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe kontratağında Ozan’ın pasını alan Thiam’ın ceza alanı içine girer girmez çektiği şut yan ağlarda kaldı.

45+3. dakikada Bareiro ile duvar pası yaparak ceza alanı içine sarkan Efecan’ın sağ çaprazdan şutunu kaleci Altay güçlükle kornere çeldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İlker Takpak xx

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Tisserand xx, Sadık xx, Caner xx, Ozan xx, Gustavo xx, Sinan xxx, Valencia xxx, Pelkas x, Mame Thiam xx

Yedekler: Harun, Lemos, Serdar, Mert Hakan, Cisse, Samatta, Ferdi, Ömer Faruk, Uğur Kaan, Eyüp

Teknik Direktör: Erol Bulut

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran x, Caulker x, Tzavellas xx, Moubandje x, Siopis xx, Berkan x, Efecan xx, Davidson xx, Bakasetas xx, Adam Bareiro x

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Salih Uçan, Babacar, Mustafa Pektemek, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Sinan Gümüş (dk. 12) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Mame Thiam, Tisserand, Harun Tekin (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Davidson, Tzavellas, Berkan İsmail (Aytemiz Alanyaspor)
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