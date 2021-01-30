Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip 45+1. dakikada Valencia’nın serbest vuruşunda Gökhan Akkan’ın kendi kalesine attığı golle karşılamadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Caner Erkin’in uzaklaştırmak istediği topu Moroziuk kafayla Samudio’ya indirdi. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla auta gitti.

56. dakikada orta sahadan kaptığı topla süratle ilerleyen Michalak ceza sahasına girip çok sert vurdu, Serdar Aziz’e çarpan top az farkla kornere çıktı.

70. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrasında Marius Sumudica saha içine bir şeyler söyledi ardından da alkışladı. Bu hareket üzerine Abdülkadir Bitigen, Sumudica’yı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

75. dakikada Valencia’nın pasında topla buluşan Gustavo ceza sahası önüne gelip uzaktan şansını denedi ancak kaleci Gökhan bu pozisyonda gole izin vermedi.

77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Samudio, Soderlund ile verkaç yapıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

86. dakikada Osayi Samuel’e arkadan yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Baiano, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Abdülkadir Bitigen x, Kemal Yılmaz xx, Mustafa Savranlar xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Nazım xxx, Serdar xx, Szalai xxx, Caner xx, Gustavo xxx, Ozan xx, Thiam x (Osayi Samuel dk. 61 xx), Valencia xxx (Sosa dk. 79 x), Pelkas xx (Mert Hakan dk. 61 x), Samatta xx (Cisse dk. 89 ?)

Yedekler: Harun, Lemos, Tolga, Novak, İsmail Yüksek, Ademi

Teknik Direktör: Erol Bulut

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xxx, Emir xx, Meriah xxx, Melnjak xxx (Soderlund dk. 57 x), Donsah xx (Doğan dk. 89 ?), Baiano xx, Djokovic xx, Michalak xx (Andrade dk. 69 xx), Boldrin xx (Onur dk. 89 ?), Samudio x

Yedekler: Tarık, Zafer, Chatziisaias, Yasin, Murat

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Gökhan Akkan (dk. 45+1 k.k.) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Marius Sumudica (dk. 70) (Teknik Direktör), Baiano (dk. 86) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Melnjak, Boldrin, Andrade (Çaykur Rizespor), Serdar (Fenerbahçe)