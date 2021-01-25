Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor’u konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekip ilk yarıyı Thiam’ın golüyle 1-0 önde kapattı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanatta topla buluşup son çizgiye inen Zoran Kvrzic, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Pedro Henrique kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nazım yerden bir pasla Samatta’yı gördü. ceza sahasına giren bu futbolcunun sert şutunda kaleci Doğan gole izin vermedi.
12. dakikada Caner Erkin’in soldan savunmanın arkasına gönderdiği ortada topu kontrol eden Pelkas çok sert vurdu, kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
20. dakikada Samatta orta sahadan gelen pası bekletmeden topuğuyla Pelkas’a aktardı. Bu futbolcunun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Thiam ceza sahası içinde yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
37. dakikada Thiam’ın şutunda savunmaya çarpan top Pelkas’ta kaldı. Bu futbolcu göğsüyle düzeltip müsait pozisyonda vurdu ancak topu üstten dışarı gönderdi.
Stat: Ülker
Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Serdar xx, Attila xxx, Caner xxx, Gustavo xx, Ozan xx, Valencia xx, Samatta xx, Pelkas xxx, Thiam xxx
Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Sadık, Novak, İsmail Yüksek, Ademi
Teknik Direktör: Erol Bulut
Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx, Sapunaru xx, Kolovetsios x, Aziz Behich xx, Attamah x, Campanharo xx, Lennon x, Henrique x, Avramovski x, Kanga x
Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, İlhan Parlak, Yasir Subaşı, Ackah, Maglica
Teknik Direktör: Dan Petrescu
Gol: Thiam (dk. 20) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Valencia (Fenerbahçe)Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 19:58