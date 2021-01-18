Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada MKE Ankaragücü’nün kazandığı frikikte topu başına gelen Lukasik’in sert şutu az farkla auta çıktı.

54. dakikada Valencia, Samatta ile paslaşarak ceza alanına girdi. Valencia’nın sağ çaprazdan yaptığı vuruş yanan auta gitti.

55. dakikada Ozan’ı uzun pasını alan Nazım, son çizgiye inerek topu ceza alanına kesti. Valencia’nın şutunu kaleci Friedrich, gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu ise savunma uzaklaştırdı.

66. dakikada Nazım’ın sağ kanattan ortasında Pelkas şık bir vuruş yaptı. Ancak top az farkla üstten auta çıktı.

67. dakikada Emre Güral’ın pas hatasında araya giren ve topun sahibi olan Valencia’nın, kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

90+4. dakikada ceza sahasında topla buluşan Emre Güral, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Önel xx, Erdem Bayık xx

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Tisserand xxx, Serdar Aziz xx (Lemos dk. 59 x), Novak xx, Gustavo xx, Ozan xxx (İsmail Yüksek dk. 78 x), Valencia xxx (Fatih Yiğit dk. 78 x), Thiam xxx (Cisse dk. 73 x), Pelkas xx, Samatta xxx

Yedekler: Harun, Sadık, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu

Teknik Direktör: Erol Bulut

MKE Ankaragücü: Friedrich x, Pinto x, Atakan xx, Sarlija x, Atila Turan xx, Lukasik x (Diousse dk. 74 x), Voca x (Torgeir Borven dk. 58 x), Lobjanidze x (Alper Potuk dk. 74 x), Paintsil xx, Endri x (Şahverdi dk. 84 ?), Bolingi x (Emre Güral dk. 58 xxx)

Yedekler: Korcan, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Berke Gürbüz, Yusuf Eren

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Thiam (dk. 28), Samatta (dk. 35), Valencia (dk. 67) (Fenerbahçe), Emre Güral (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Ozan Tufan (Fenerbahçe), Endri Çekiçi (MKE Ankaragücü)