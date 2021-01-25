Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor’u konuk etti. Müsabaka sarı-lacivertli ekibin 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Attila Szalai’nin pasında Pelkas bekletmeden Thiam’ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta Samatta meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı. 2-0
58. dakikada Ozan Tufan sağ kanattan kale sahasına çevirdi. Savunmanın müdahale ettiği top Pelkas’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
64. dakikada Caner’in pasında topla buluşan Pelkas ceza sahası önünden yerden sert vurdu ancak top az farkla yandan dışarı gitti.
66. dakikada Thiam’ın pasında topla buluşan Pelkas, savunmanın arasından yine bu futbolcuyu gördü. Thiam’ın şutunda kaleci Doğan son anda topu kornere gönderdi.
86. dakikada Ademi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0
Stat: Ülker
Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Serdar xx, Attila xxx, Caner xxx, Gustavo xx, Ozan xx (Mert Hakan dk. 79 xx), Valencia xx (Sosa dk. 67 xx), Samatta xx (Cisse dk. 79 xxx), Pelkas xxx, Thiam xxx (Ademi dk. 84 ?)
Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Sadık, Novak, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Erol Bulut
Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx, Sapunaru xx, Kolovetsios x, Aziz Behich xx, Attamah x (Ackah dk. 90 ?), Campanharo x (Maglica dk. 63 xx), Lennon x (İlhan Parlak dk. 46 xx), Henrique x (Emre Demir dk. 80 x), Avramovski x, Kanga x (Nurettin dk. 46 xx)
Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı
Teknik Direktör: Dan Petrescu
Goller: Thiam (dk. 20), Samatta (dk. 51), Cisse (dk. 86) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Valencia, Pelkas (Fenerbahçe), Nurettin (Hes Kablo Kayserispor)Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 21:04