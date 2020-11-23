Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşılıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Aaron Lennon’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Campanharo’nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden dışarı gitti.
10. dakikada Donk’un uzun pasında defansın arkasına sarkan Emre Akbaba’nın ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Lung meşin yuvarlağı kurtardı.
11. dakikada Linnes’in sağ taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Sofiane Feghouli’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung’ta kaldı.
15. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulunan Emre Akbaba’nın sol taraftan vuruşunda meşin yuvarlak defansın da müdahalesiyle kornere gitti.
19. dakikada Emre Kılınç’ın orta sahanın sağında kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mbaye Diagne’nin kafa vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
21. dakikada Emre Kılınç’ın ceza saha dışının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ark direkte Ryan Donk’un kafa vuruşunda direkten dönen top savunmaya çarparak kornere gitti.
45+3. dakikada Martin Linnes’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Mbaye Diagne’nin yerden vuruşunda kaleci Lung topu çıkardı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Turgut Doman xx, İsmail Şencan xx, Süleyman Özay xx
Galatasaray: Fatih Öztürk xx, Martin Linnes xx, Ryan Donk xx, Marcao xx, Marcelo Saracchi xx, Taylan Antalyalı xxx, Emre Akbaba xx, Sofiane Feghouli xx, Emre Kılınç xxx, Oğulcan Çağlayan xxx, Mbaye Diagne xx
Yedekler: Kerem Ersunar, Şener Özbayraklı, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol
Teknik Direktör: Fatih Terim
Kayserispor: Silviu Lung xxx, Zoran Kvrzic x, Sapunaru x, Dimitrios Kolovetsios x, Yasir Subaşı x (Aziz Eraltay dk. 43 ?), Attamah x, Campanharo x, Aaron Lennon x, Muğdat Çelik x, Manuel Fernandes x, Denis Alibec x
Yedekler: İsmail Çipe, Doğan Alemdar, Oğuzhan Çapar, Hasan Hüseyin Acar, Miguel Lopes, Emre Demir, İlhan Parlak, Adem Doğan, Yaw Ackah
Teknik Direktör: Samet AybabaSarı kartlar: Emre Akbaba (Galatasaray), Muğdat Çelik (Kayserispor)