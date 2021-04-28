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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray, Konyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray, Konyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

36. dakikada Etebo’nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Şener, pasını bekletmeden penaltı noktası yakınlarındaki Halil’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

45+1. dakikada Halil’in pasında topu önünde bulan Gedson Fernandes’in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Sehic direk dibinden kornere çeldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Şener Özbayraklı xx, Ryan Donk xx, Marcao, Ömer Bayram xx, Oghenekaro Etebo xx, Gedson Fernandes xx, Emre Kılınç xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx, Mustafa Muhamed xx

Yedekler: Okan Kocuk, Martin Linnes, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Emre Akbaba, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Konyaspor: Ibrahim Sehic xx, Barış Yardımcı xx, Ahmet Çalık xx, Adil Demirbağ xx, Guilherme xx, Ismael Diomande xx, Amir Hadziahmetovic xx, Levan Shengelia xx, Amar Rahmanovic xx, Jesse Sekidika xx, Artem Kravets xx

Yedekler: Erten Ersu, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, İsmail Güven, Farouk Miya, Doğan Can Gölpek, Musa Çağıran, Zymer Bytyqi, Sokol Cikalleshi, Erdon Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kart: Artem Kravets (Konyaspor)
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